الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه المنيا» يكرم المتفوقين بالثانوية العامة من أبناء العاملين (صور)

تكريم المتفوقين في
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة

نظمت إدارة العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، حفل تكريم لطلاب الثانوية العامة من أبناء العاملين بالشركة.

وقام المهندس ياسر احمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بتكريم أبناء العاملين الذين تفوقوا في شهادة الثانوية العامة حيث وجه لهم الشكر على ما بذلوه خلال هذه المرحلة متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية والعملية.

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تكريم المتفوقين في الثانوية العامة  

 

وأكد الشهاوي أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا على الاهتمام بالنماذج المتميزة داخل الشركة وتكريم أبناء العاملين المتفوقين في كافة المجالات.

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تكريم المتفوقين في الثانوية العامة  

 

وأوضح الشهاوي أن الشركة تهتم بكافة المناسبات الخاصة بالعاملين لزيادة روح الانتماء والولاء للشركة وذلك ضمن تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمشاركة العاملين في أفراحهم وأطراحهم كما وجه الطلاب المكرمين الشكر للشركة وللسيد المهندس ياسر الشهاوي على ما تقوم به من جهود تجاه العاملين وأبنائهم وأن هذا التكريم دليل على اهتمام الشركة بكافة العاملين بفروع الشركة المختلفة.

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تكريم المتفوقين في الثانوية العامة  

تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة
حفل تكريم المتفوقين بشهادة الثانوية العامة أبناء العاملين شركة مياه المنيا المهندس ياسر الشهاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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