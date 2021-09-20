الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديانا» غدا

ديارنا
ديارنا

تُنظم غدا الثلاثاء فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية بمول مصر بلازا في السادس من أكتوبر.

وتشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح المعرض الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر.

إجراءات الاشتراك 
 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراءات الاشتراك فى مشروع الأسر المنتجة، وهى:-
 - أن يتقدم طلب الانتفاع بالمشروع إلى الوحدة الاجتماعية المختصة، موضحًا به نوع المشروع المطلوب والقيمة التقديرية له ونسبة المشاركة التي يمكن أن يساهم بها الطالب في المشروع إن وجدت.

-  إذا كان سن طالب الانتفاع يقل عن (21) سنة وقت تقديم الطلب يمكن تقديم الطلب من والد الطالب بصفته وليًا شرعيًا أو من الوصي عليه، وفى هذه الحالة يرفق بالطلب قرار الوصاية وقرار المحكمة بالإذن للقاصر بالقيام بمشروع الأسر المنتجة، وفى جميع الأحوال يشترط تقديم الضمان الذي تقبله الجمعية.

-تقوم الوحدة الاجتماعية في خلال أسبوعين من تقديم الطلب بإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وبحث الحالة الاجتماعية، وكذلك إجراء اختبارات القدرات المهنية والفنية لطالب الانتفاع، وترسل الطلبات مع نتيجة البحث إلي الإدارة الاجتماعية للمراجعة واتخاذ القرار، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وفى حدود الموارد المتاحة.  

- تقوم الإدارة الاجتماعية بإرسال كشوف الطلبات (في حالة تفويضها) أو ما اتُخذ بشأنها من توصيات إلى إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة للمراجعة وإبداء الرأي، وتقوم المديرية بإرسال هذه الأوراق إلي الجمعية المسئولة عن التنفيذ لإصدار القرار اللازم في هذا الشأن على أن يوضح به كافة بيانات المشروع .

- إخطار الوحدة الاجتماعية بالقرار النهائي لإخطار الطالب بما انتهى إليه طلبه لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع في حالة الموافقة عليه.

- تقوم الجمعية المنفذة للمشروع أو من تفوضه بالتعاقد مع طالب الانتفاع  أو وليه الشرعي، ويتم شراء مكونات المشروع وتسليمها للمستفيد بموجب محاضر تسليم يعتمدها مدير الإدارة الاجتماعية المختصة، ولا تنتقـل ملكية المشـروع ومكوناته إلي المنتفع إلا بعـد تمام سداده لقيمة القرض
 

عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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