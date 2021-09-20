في 7 سنوات.. كيف أصبحت مصر نموذجًا رائدًا في شبكات الطرق؟

أصبحت مصر خلال السنوات القليلة الماضية أحد الدول العربية التي نفذت شبكة طرق وكباري قوية، حتى تقدمت في المؤشرات التي ترصد ذلك على مستوى العالم، وباتت تملك واحدة من نماذج الطرق التي يحتذى بها وتحاول دول أخرى تنفيذه شبيهها.

وتظهر أهمية تلك الشبكة في الربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال منها وإليها، إلى جانب ذلك تخفيف الازدحام المروري، واستيعاب أكبر قدر من السيارات عبر توسيع الطرق القديمة أيضًا، مما يختصر الوقت والجهد ويقلل من الازدحام المروري.

واتساقًا مع ذلك، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية.

بالإضافة إلى تحقيق سهولة ويسر الحركة للمواطنين وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وهو الأمر الذى يرسخ الواقع والانطباع الجديد لشبكة الطرق القومية الحديثة التي باتت تتمتع بها الدولة.

وفي الوقت الحالي هناك عدة مشاريع للطرق تعكف عليها الحكومة في الوقت الحالي للانتهاء منها لتنضم لشبكة الطرق والمحاور التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وترصد "الدستور" بالأرقام شبكة الطرق والمحاور الحالية في مصر.

بالنسبة للطرق فإن عام 2020 شهد تأهيل طرق بطول 500 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه كان منها ازدواج طريق “المنصورة – مدخل كوبري طلخا” بطول 10 كم بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه، بتكلفة 10.2 مليار جنيه وذلك بحسب بيانات وزارة النقل.

يليه طريق "النفق - النقب" بطول 231 كم إذ تم توسيعه بتكلفة بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، ويعتبر طريق 109 كم حتى النفق بطول 24 كم أحد أهم المشروعات والذي تكلف 869.6 مليون جنيه، إلى جانب طريق القاهرة السويس الصحراوي بطول 28 كم وتكلفة 572.6 مليون جنيه.

ومن الطرق التي تم تجديدها كان طريق "بلقاس – الستاموني" الذي تم تجديده وإحلاله بطول 25 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والثانية من طريق "دهب – نويبع" بطول 50 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

ونتيجة لذلك أعلن مجلس الوزراء خلال مطلع العام الحالي إن مؤشر جودة الطرق ارتفع 90 مركزًا بفضل مشروعات الطرق الجديدة، إلى جانب وأثر ذلك على الإحصائيات والأرقام الخاصة بحوادث الطرق، حيث شهدت مصر أول انخفاض في حوداث الطرق خلال عام 2017، فبلغت عدد الحوادث 11.098 ألف حادث، مقابل 14.710 ألف حادث في عام 2016، بانخفاض بلغت نسبته 24.6٪.

أما محاور الطرق فكان بدايتها خلال عام 2014 من خلال خطة لتنفيذ 21 محورًا على النيل بمعدل 2 كوبري خلال كل عام، وتم تنفيذ 7 محاور بإجمالي تكلفة 8.5 مليار جنيه، وتعد تلك المرحلة الأولى للمشروع بشكل عام.

وفي المرحلة الثانية، فإنه جاري تنفيذ 11 محورًا بإجمالي تكلفة 17 مليار جنيه، ومخطط البدء في 3 محاور بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه ليصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 59 محور كوبري.

وكذلك محور الدائري الإقليمي الذي يعتبر أحد أهم محاور الطرق التي تم تنفيذها، فهو نموذج من مشروعات الطرق القومية التي قامت بها الدولة، بطول 400 كم بواقع 4 حارات اتجاه كما يتقاطع الطريق مع 18 محورًا رئيسيًا ويربط 15 محافظة ويشمل 150 عملًا صناعيًا.

والكباري أيضًا كان لها من الاهتمام حيث تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الدولة بتكلفة بلغت 85 مليار جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة استثمارية بلغت 15 مليار جنيه.