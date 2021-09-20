الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيت وينسلت تسجل لحظة تاريخية أثناء فوزها بجائزة إيمي 2021

كيت وينسلت
كيت وينسلت

أقيم حفل جوائز إيمي السنوية الـ73 في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

بعد عام ونصف العام من احتفالات توزيع جوائز إيمي عبر تطبيق زووم Zoom والأحداث الملغاة بسبب وباء كورونا المستمر، عاد التألق على السجادة الحمراء باجتماع النجوم للاحتفال بأفضل المسلسلات التلفزيونية، وفقا لموقع hello.

وقامت كيت وينسلت بتسجيل لحظة تاريخية في حفل جوائز إيمي 2021 عندما صعدت المسرح لقبول جائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في سلسلة أو فيلم محدود.

كيت وينسلت كانت متوترة عندما حصلت علي الجائزة 

وعلى الرغم من أنها كانت متوترة عندما حصلت على الجائزة عن دورها في Mare of Easttown، حيث قامت كيت بالصراخ وتحريك ذراعيها غير قادرة على تصديق التصفيق الذي كانت تحصل عليه من الغرفة بأكملها، حيث تم الاعتراف بها لأدائها المذهل كمحقق لامع معيب في سلسلة جرائم HBO الجريئة، ثم بدأ بعد ذلك تكريمها الجميل، الذي يعتقد بأنه من افضل التكريمات في حفل جوائز الإيمي.

يذكر أن عمل Mare of Easttown التي فازت وينسلت بالجائزة الخاصة به قد فاز بأربع جوائز خلال المساء، بما في ذلك Outstanding Limited أو Anthology Series، كما حصلت  جين سمارت، نجمة المسلسل، حصلت على جائزة في فئات الكوميديا، وفازت بجائزة عن عملها في Hacks وفاز كلا من إيفان باتريس وجوليان نيكولسون بجائزة االممثل الداعم المتميز والممثلة البارزة، لعملهم في العرض.

فستان كيت وينسلت في الحفل 

ارتدت وينسلت في الحفل فستان بياقة على شكل V وأكمام قصيرة شفافة، كما حملت الممثلة البريطانية في يدها حقيبة يد سوداء لإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء.

وقامت بتزيين فستانها بمجموعة من المجوهرات المصنوعة من البلاتين والمرصعة بالألماس من مجوهرات Fred Leighton ودار كارتييه الفرنسية.

حفل إيمي 2021 كيت وينسلت فستان كيت وينسلت في حفل إيمي أفضل عمل تلفزيوني جوائز الإيمي Mare of Easttown

رئيس التحرير

وائل لطفي

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