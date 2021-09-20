الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1135 قضية تموينية وإحباط ترويج 506 آلاف طن أرز

قضية تموينية
قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1135 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: أمين مخزن مضرب أرز بمحافظة الغربية، بحوزته (3850 طنا أرز شعير – 502,710 طن أرز أبيض) معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام بها تغير في خواصها الطبيعية، يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص-بمحافظة المنوفية، بحوزته (8 أطنان "دقيق فاخر") معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ب شرطة التموين الامن العام جرائم الغش التجاري التموينية ال

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حدث فى سبع سنوات

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