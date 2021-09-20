الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف ملابسات سرقة أموال خاصة بمصنع قبل إيداعها البنك

ضبط
ضبط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (مقيم بمدينة العبور بالقليوبية) بأنه حال توجهه لأحد البنوك لإيداع مبلغ مالي خاص بالمصنع محل عمله بالقاهرة وحال سيره بطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، فوجئ بسيارة يستقلها 4 أشخاص قاموا باستيقافه وتهديده بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") إثنين من منهم محبوسان على ذمة قضية "سرقة بالإكراه".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمان الهاربان، بحوزتهما (سيارة "ملك أحد المتهمين"-فرد روسي وطلقتين لذات العيــار) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمان، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" بالاشتراك مع المتهمان الآخران، وتم بإرشادهما ضبط (تروسيكل "بدون لوحات معدنية"-مشغولات ذهبية) "أقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة"، كما أرشدا عن مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما والمحبوسين بسرقته الإكراه.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية شرطة الشروق امن القاهرة المبلغ المالى

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حدث فى سبع سنوات

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