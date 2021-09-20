«تعليم بورسعيد» يحصد المركز الرابع فى المدارس المعتمدة

شارك الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بالحضور فى الملتقى السنوى الثالث لمديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى إدارات الجودة بالمحافظات تحت عنوان "معا لمواجهة التحديات" والذى تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء.

وقال وكيل الوزارة إن الملتقى جاء بحضور الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة والدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى والدكتورة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لإعداد القيادات بالوزارة وسعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بالوزارة.

وأوضح الدكتور نبوى أن تعليم بورسعيد قد حصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى نسبة المدارس المعتمدة من الهيئة بنسبة ١٠٠% من إجمالى مدارس المحافظة المتقدمة للحصول على الجودة والاعتماد للعام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وهو يعد تكريما وتكليلا للمجهود الإيجابى الذى بذل خلال هذه الفترة من إدارة الجودة وأقسامها التابعة لها وفريق العمل المشرف على هذا الشأن.

ولفت باهى إلى أن الهيئة أشادت بجهود تعليم بورسعيد واهتمامه بجودة التعليم وحرصه على الوصول إلى المستهدف من الجودة فى التعليم، حيث أن الجودة فى التعليم لا تتحقق إلا بالتعاون والتشارك فى الهدف متمنيا المزيد من التوفيق والنجاح.