الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كفرالشيخ ثاني أفضل جامعة صديقة للبيئة

رئيس الجامعة ووزير
رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فوز الجامعة بالمركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، والمركزين الثاني والثالث في الأعمال الجدارية في مسابقة تصميم هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتسلم رئيس جامعة كفرالشيخ جوائز الجامعة في مسابقات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2020 - 2021 في عدد من المجالات وذلك في احتفالية كبرى أقيمت بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكي عابدين، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وقيادات التعليم العالي والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن حصول الجامعة على عدد من الجوائز، يتطلب بذل كثير من الجهد الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة الاهتمام بالعمل الجماعي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدا إن إدارة الجامعة تبذل جهودًا كبيرة للتطوير للارتقاء بالجامعة على جميع الأصعدة ، الأكاديمية والإدارية والبحثية والخدمية وذلك في إطار إستراتيجيتها للتحول نحو جامعات الجيل الرابع.

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ إلى استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة بأفضل صورة ممكنة وتعزيز المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل من خلال رؤية ورسالة الجامعة والوصول لهذه المكانة ليس هدفا وإنما وسيلة لوصول الجامعة إلى المعايير الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة  ورؤية مصر 2023 من خلال تزويد مؤسسات الدولة بالكفاءات وتقديم حلول للمشكلات.

فيما كثفت الجامعة من إجراءاتها الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأيضا من حملاتها المكثفة لتطعيم الطلاب كافة بلقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد 

البيئة جامعة كفر الشيخ العاصمة فوز صديقه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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