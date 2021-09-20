محافظ السويس يفتتح مصنع للصناعات الكيماوية بمنطقة عتاقة

افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، اليوم الاثنين، مصنع للصناعات الكيماوية بمنطقة عتاقة الصناعية بجهاز تنمية شمال خليج السويس .

محافظ السويس يفتتح المصنع



وأشار المحافظ، أثناء الافتتاح إلى أن المحافظة حريصة على دعم كافة أوجه الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال دعمهم وتوفير كافة الإمكانيات من أجل استثمار قوى يسد احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات ويزيد من الدخل القومى.

محافظ السويس يفتتح المصنع



وأضاف محافظ السويس، أن مصر رائدة في مجال الأسمدة والكيماويات، متمنيا خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الخطوط الانتاجية لدعم الاقتصاد المصري.

محافظ السويس يفتتح المصنع



يقام المصنع على مساحة ٥٥٥٠ مترا ، ويعمل في مجال خلط وتعبئة أسمدة ومبيدات زراعية ، ويشمل المصنع 5 خطوط انتاج هم خط انتاج للأسمدة الذوابة وخط إنتاج المعاجين الكيماوية وخط إنتاج الثيوسلفيت وخط إنتاج الاسمدة السائلة وخط انتاج العناصر النادرة .

محافظ السويس يفتتح المصنع

شارك المحافظ مراسم الافتتاح العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس ووليد شوقي رئيس حي عتاقة والمهندسة اسماء مخلوف رئيس جهاز شمال خليج السويس.

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع

محافظ السويس يفتتح المصنع