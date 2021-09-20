«التموين» تكشف تفاصيل تطبيق التحول الرقمي بالمحافظات

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نجاحًا كبيرًا في التحول الرقمي على مستوى مديريات التموين والتجارة الداخليه في الـ27 محافظة، حيث قامت بتخصيص أولاً أكثر من 300 مركز خدمة متطور ونموذجي لخدمات المواطنين المتعددة والتي تشمل البطاقات التموينية في استخراج البطاقات الجديدة ممَن تنطبق عليهم الشروط لإصدار البطاقات وهى الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن ومحدودي الدخل من حيث لا يزيد الدخل عن 2500 جنيه والمعاشات لا تزيد عن 1500 جنيه والأرامل والمطلقات.

ثانيًا: قدمت وزارة التموين والتجارة الداخليه 3 خدمات ومنها خدمة توصيل البطاقات التموينية، دليفري، لكبار السن وأصحاب المعاشات وغير القادرين للوصول الى توزيع البطاقات التموينية وتسليمها مجانًا في بورسعيد والخدمة الثانية دليفري برسوم 20 جنيهًا للبطاقات الذكية المصدرة حديثًا من خلال هيئة البريد إلى المنازل بواقع تكلفة لـ20 جنيهًا والخدمة الثالثة هى عدم تحصيل قيمة البطاقه الذكية من المواطن من حيث تكلفتها وطباعتها وإرسالها إلى مكاتب التموين ومراكز الخدمة التموينية، على أن يتم خصم 20 جنيهًا من قيمة الدعم المخصص للمواطن على البطاقة التموينية في أول شهر يصرف مقررات التموين والذي يصل متوسط للفرد الواحد بواقع 50 جنيهًا و4 أفراد 200 جنيه وأكثر من 4 أفراد يحصل الفرد الواحد على 25 جنيهًا.

ثالثًا:خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية الدورة المستندية استخراج البطاقات التموينية إلى ما بين 11 يومًا ولا تتجاوز 25 يومًا بدلاً من أن كانت تستغرق عدة شهور وعام كامل قبل قاعدة البيانات الموحدة التي تربط 73 مليون مواطن على البطاقة التموينية خبز و63 مليون مواطن يقوم بصرف السلع التموينية بدعم في الموازنة العامة للدولة بـ89 مليار جنيه سنويًا.