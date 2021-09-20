ختام فعاليات الدورة التدريبية للأئمة بجامعة طنطا

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والدعاة، اليوم الاثنين، بكلية الآداب والتي نظمتها جامعة طنطا، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف بالغربية خلال الفترة من 2021/9/18 حتى 2021/9/20.

أوضح رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أن هذه الدورة تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتجديد الخطاب الديني، مؤكدًا حرص جامعة طنطا على أداء دورها المجتمعي بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بوصفها مركز إشعاع ثقافى وحضارى وتعليمى داخل إقليم وسط الدلتا.

أوضح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جاهزية الكلية لإقامة مثل هذه الدورات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وذلك من خلال مشاركة نخبة من الأساتذة بكلية الآداب فى تخصصات علم النفس والاجتماع والفلسفة والإعلام وغيرها من العلوم الإنسانية.

من جانبه، تقدم الشيخ السيد عبدالمجيد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة طنطا ورئيسها الدكتور محمود ذكى على الجهد المبذول من أجل تنفيذ الدورات بوصفها منارة العلم وقاطرة التنمية بقلب الدلتا ، موجهًا الأئمة بأن ينهلوا من بحر المعرفة الذى هيأته لهم وزارة الأوقاف بالتعاون مع جامعة طنطا.

أوضح الدكتور ابراهيم طلبه وكيل كلية الآداب لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إجمالي المتدربين بالدورة بلغ 50 إمام وداعية بواقع 6 محاضرات مقسمة على 3 أيام حول مهارات الاتصال الإعلامية ،الاتصال المباشر ودورة فى تقديم صورة صحيحة للإسلام، والأساليب الإقناعية فى تجديد الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أنه تم تكريم المتدربين بمنحهم شهادات تقدير.

وفي سياق منفصل، تسلم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، جائزة المركز الثالث فى مسابقة أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي لعام 2020 / 2021.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة التعليم العالي اليوم الاثنين للإعلان عن نتائج مسابقة افضل الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم لشئون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات، وذلك بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن الموقع الإلكتروني للجامعة يعد واجهة الجامعة أمام العالم، حيث يعمل فريق عمل وحدة البوابة الإلكترونية دائماً على التحديث والتطوير المستمر للموقع بما يتماشى مع التطورات السريعة في تقنية المعلومات، وتطبيق المعايير العالمية في تصميم وبرمجة البوابة الالكترونية للجامعة.

أشاد الدكتور محمود ذكي، بالجهد المبذول في موقع الجامعة ومواقع الكليات والتطوير والتحديث المستمر لإدارة محتوى بوابة الجامعة الالكترونية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والإسبانية، ودعم أليات التعلم عن بعد والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب، ودعم التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والجامعة من جهة وتسهيل تواصلهم مع الطلاب من جهة أخرى.

وتقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بوحدة البوابة الإلكترونية بقيادة الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي الخدمات المعرفية، والدكتوره دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للآداء المؤسسي ومدير وحدة البوابة الإلكترونية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت مسابقة أفضل جامعة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مجال سواء من حيث التحول الرقمي أو ريادة الأعمال أو مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطوير المناهج وغيرها.