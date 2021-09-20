القبض على قائد سيارة تسبب في تلفيات بعدد من السيارات خلال مطاردته في الدقي

ألقت قوة أمنية القبض على قائد سيارة ملاكى، بعد تسببه في حدوث تلفيات بعدد من السيارات بمنطقة الدقي، حيث تمت مطاردته وضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم خلال مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بالدقي، حيث اصطدم قائد السيارة بسيارة أخرى وأحدث بها تلفيات واستكمل سيره، وخلال مطاردته من جانب القوة الأمنية، اصطدم بعدد من السيارات وأحدث بها تلفيات.

تمكن أفراد القوة الأمنية من مطاردته وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.