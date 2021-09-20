الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على قائد سيارة تسبب في تلفيات بعدد من السيارات خلال مطاردته في الدقي

الامن
الامن

ألقت قوة أمنية القبض على قائد سيارة ملاكى، بعد تسببه في حدوث تلفيات بعدد من السيارات بمنطقة الدقي، حيث تمت مطاردته وضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم خلال مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بالدقي، حيث اصطدم قائد السيارة بسيارة أخرى وأحدث بها تلفيات واستكمل سيره، وخلال مطاردته من جانب القوة الأمنية، اصطدم بعدد من السيارات وأحدث بها تلفيات.

تمكن أفراد القوة الأمنية من مطاردته وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

قوة أمنية القبض قائد سيارة ملاكى تلفيات ب منطقة الدقى مطاردته

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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