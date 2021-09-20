المنصورة تفوز بالمركز الأول لأفضل موقع إلكتروني بنتائج مسابقات الجامعات المصرية

أعلن الدكتور أيمن عاشور مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات اليوم الاثنين، فوز جامعة المنصورة بالمركز الأول كأفضل موقع إلكتروني للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية وهي المسابقة الثالثة ضمن مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021 .

وأضاف عاشور خلال مؤتمر إعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021 ، إنه قد حاز على المركز الثاني جامعة عين شمس ، والثالث جامعة طنطا ، بينما الثالث مكرر جامعة جنوب الوادي .

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي إعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021 وبحضور أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و اللواء أ.ح أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أ.د أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ورؤساء الجامعات الفائزة فى المجالات المختلفة.

وقدم أ.د محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة عرا استعرض خلاله تطوير الموقع الالكترونى للجامعة من خلال فريق من المتخصصين وإدارة الكترونية وتحول رقمى للجامعة والتحول الى الجامعة الذكية شملت كافة العمليات من خلال مركز تقنية الاتصالات والمعلومات.

وتم إعلان نتائج تحكيم مسابقات الجامعات التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات المصرية، والتى شملت عدة مجالات.

واهتمت المسابقة الأولى بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسي المنتهي واهتمت المسابقة الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واهتمت المسابقة الثالثة بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي.

واهتمت المسابقة الرابعة بأفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، وتناولت المسابقة الخامسة أفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والبحوث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

واهتمت المسابقة السادسة بأفضل جامعة صديقة للبيئة واهتمت المسابقة السابعة بالمنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة والتي ركزت على عمل هوية بصرية مُتميزة للعاصمة الإدارية الجديدة وشاركت في هذه المسابقة الجامعات الحكومية والخاصة.