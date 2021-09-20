الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليمنى خلال زيارته الرسمية لمصر

وزير الدفاع يلتقى
وزير الدفاع يلتقى نظيره اليمنى

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق الركن محمد علي المقدشي، وزير دفاع جمهورية اليمن، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تضمنت نقل الخبرات والتعاون العسكرى بين البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين القوات المسلحة المصرية واليمنية، مشيراً إلى توافق رؤى القيادة السياسية لكلا البلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسعى مصر المتواصل نحو استقرار دولة اليمن الشقيق.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع اليمنى عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكداً تقديره العميق جهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات، وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بدور مصر المؤثر والفعال فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والسفير اليمني بالقاهرة، والملحق العسكرى اليمنى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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