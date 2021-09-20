الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لإنشاء مركز لتصنيع السيارات شرق بورسعيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، في إطار استراتيجية الدولة لصناعة السيارات، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة إيمان رفعت، مُمثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء بحسب بيان لمكتبه الاعلامي قبل قليل، أن الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في البنية التحتية في شرق بورسعيد، جعلتها من أكثر المناطق الجاذبة، مشيرا إلى ضرورة صياغة آليات محددة لتحفيز صناعة السيارات في المنطقة، عبر منح ميزات تفضيلية للاستثمارات القائمة بها؛ وذلك لتوطين الصناعات فيها بشكل عام.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات العالمية؛ بهدف توطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وهو ما يسهم في توفير السيارات للسوق المحلي، وكذا التصدير للدول الإفريقية.  

وشهد الاجتماع استعراض ملامح مجمع صيانة السيارات شرق بورسعيد، حيث يقع بالقرب من الموانئ البحرية الحالية، ويتوافر به خدمات الدعم المركزية للوظائف الإدارية والفنية المشتركة، كما أنه مدعوم بالبنية التحتية لنقل الخامات والأشخاص، وما يتم إنتاجه من مركبات. 

كما تم عرض أنواع الصناعات المغذية للسيارات والخدمات المتوقع تواجدها في المنطقة، حيث إنه من المتوقع أن يتواجد بالمنطقة شركات متخصصة في تجميع الأجزاء المختلفة من السيارة، مثل: تجميع المقاعد، ومكونات هيكل السيارات، والإطارات والعجلات، وغيرها، وكذا سيتم تخصيص نقاط تجارية لموردي منتجات: البطاريات، والإطارات، وزجاج السيارات، ومرشحات الهواء والزيت، وغيرها من المنتجات.

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