القومى للمرأة يناقش إطلاق حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور عضوات وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الاجتماع ناقش خطة عمله خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات لحملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والمزمع عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2021، موضحة أن المجلس بصدد تنظيم وإطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها التوعية بضرورة مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وذلك من خلال اجازه وفروعه بجميع محافظات الجمهورية.

كما تضمن الاجتماع عرض آليات المجلس فى دعم وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

فيما عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة أحلام حنفي أن الاجتماع ناقش سبل التعاون المشترك بين اللجنة ومنتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس من خلال تكوين مجموعة عمل صغير لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلي التوعية الصحية وغيرها من القضايا التى تهم المجتمع ، وعبرت عن سعادتها لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعلان السيد الرئيس عام 2022 عام مؤسسات المجتمع المدني.

فيما أكد الدكتور نبيل صموئيل على أهمية الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى في تمكين المجتمع من خلال العمل والتدريب والتشجيع علي العمل التطوعي.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال حملة ال16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والمقرر عقدها خلال الفترة القادمة.

وكان عقدت مجموعة سفيرات المحبة والسلام من واعظات و راهبات و خادمات من وزارة الاوقاف والكنائس المصرية الثلاث عضوات مبادرة سفيرات المحبة و السلام التابعة للمجلس القومي للمرأة اجتماعهن الدوري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بهدف مناقشة نتائج اللقاء التدريبي الذي عقده المجلس لهن لتعريفهن بالأجندة الدولية للامن والسلام وتعريفهن بدور المراة المصرية في حفظ الامن والسلام على المستوى الوطني ودور الدولة في مبادرات حفظ الأمن والسلام اقليميا ودوليا كما ناقشن كيفية ترجمة أهداف الأجندة في شكل أنشطة جماعية وثنائية والنزول بها للمواطنين لتعريفهم بها.