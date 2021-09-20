الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«قادت مظاهرة مجنونة».. ذكريات صلاح السعدني وجلال الشرقاوي مع تحية كاريوكا

صلاح السعدني
صلاح السعدني

«تشكّل جزءاً كبيراً من تاريخ السينما والمسرح في مصر، ورغم أنني لم أشرف بالتعامل معها فنياً، إلا أنني لمستها عن قرب على المستوى الإنساني، عندما أنشأت فرقة تحية كاريوكا المسرحية وقدمت مسرحية البغل في الإبريق وصادرت وزارة الثقافة في ذلك الوقت هذه المسرحية، خرجت بفرقتها في شارع سليمان باشا تقود مظاهرة تهتف بسقوط المصادرة ووزيرة المصادرة والمنع، وفي هذا الوقت كانت مثل هذه الخطوة نوع من أنواع الجنون»، هكذا تحدث جلال الشرقاوي، لجريدة «الجمهورية» في عام 1999 عن علاقته بالفنانة تحية كاريوكا.

وحكى «الشرقاوي» أنه عندما كان يستعد لإخراج مسرحية «بلدي يا بلدي» تأليف رشاد رشدي، ذهب لمولد السيد البدوي في طنطا ليدرس على الطبيعة الطقوس والمناخ العام للمسرحية، والتقى الفنانة تحية كاريوكا وهي تقيم «شادر» على نفقتها الخاصة لقراء القرآن الكريم ويحتشد فيه الزوار من كل المحافظات، وتقدم لهم بنفسها العشاء المكون من «الفتة  واللحم» وكان ذلك عام 1968.

كما حكى الفنان صلاح السعدني عن ذكرياته مع الفنانة تحية كاريوكا، وقال إنه بوفاة الفنان فريد شوقي وتحية كاريوكا، انتهى عصر بأكمله بدأ من أيام الملكية وانتهى مع نهاية القرن: «هؤلاء الفنانون احتلوا عرش الفن العربي طوال النصف الثاني من القرن العشرين، لقد عملت معها آخر مرة في مسلسل (ينابيع النهر) إخراج عادل صادق وبطولة شكري سرحان ومديحة كامل وسعيد عبد الغني، وكنت أداعبها هي وشكري سرحان، وأنا ومديحة بقولي (أنا ومديحة ريا وسكينة) نقابل (شباب امرأة)».

الفنانة تحية كاريوكا، ولدت في مدينة الإسماعيلية 22 فبراير 1920، وتعود جذورها إلى قرية المنشاة محافظة سوهاج، واسمها الحقيقي بدوية محمد كريم على الفيداني.

وتوفيت عام 1999 بعد صراع مع المرض وأزمة صحية حادة لمدة 15 يوما بمسشتفى الصفا بالدقي.

مديحة كامل تحية كاريكا القرآن الكريم السينما المسرح جلال الشرقاوي صلاح السعدني

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

«الاتصالات»: أعداد مشتركي المحمول تقفز لـ100 مليون مشترك خلال يوليو

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

«العمّة رأس حربة في الجريمة».. مصرية تزوّجت من أجنبي فاختطف رضيعها

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

العثور على جثة شاب في حمام مطعم بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسي في العالم العربي

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" في الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا