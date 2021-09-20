الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

علاء الزهيري رئيسًا للاتحاد الافروآسيوي للتأمين

المصري للتأمين
المصري للتأمين

سلم  يوسف الفاسي الفهري رئيس الإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين “FAIR” رئاسة مجلس إدارة الإتحاد إلى علاء الزهيري وهذا خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر رانديڤو المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ ، وقد تم دمج المؤتمرين هذا العام تحسباً لظروف كورونا، وقال علاء الزهيري أن هذا الدمج فقط هذا العام بسبب الظروف التى فرضتها علينا كورونا.

ويعقد اليوم الاتحاد المصري للتأمين فعاليات الملتقى شرم الشيخ الثالث بمشاركة وزيري المالية والهجرة.

وأعلن الاتحاد المصري للتأمين أن صناعة التأمين تعد أحد الصناعات التي تعتمد على العنصر البشري بشكل مكثف ومن ثم يعد العنصر البشري أحد مكونات المزيج التسويقي وصناعة الخدمات ولهذا تسعى أى مؤسسة أو شركة إلى تنمية الموارد البشرية بداخلها من خلال محاولة صقل المهارات الخاصة بموظفيها وتنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، ويهدف تدريب الموظفين وتطويرهم إلى تحسين أدائهم وإنتاجهم.

الاتحاد خلال اليوم عقد طلاق يوسف عرف على التسويق مؤتمر عمل تنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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