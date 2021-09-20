الإثنين 20 سبتمبر 2021
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تقارير ومتابعات

«النجاح لن يتحقق دون تضحيات».. رسائل السيسي باجتماع أهداف التنمية المستدامة

السيسي
السيسي

رسائل عديدة بشأن أمور شتّى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم التي ألقاها في اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أهم رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

- حياة كريمة أكثر البرامج التنموية شمولا 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رؤية مصر تبلورت في مبادرة حياة كريمة التي تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحا وشمولا.

- النجاح لن يتحقق دون تضحيات

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النجاح الذى استطاعت مصر تحقيقه لم يتحقق دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه.

- التنمية المستدامة تكتسب أهمية متزايدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة". 

- مصر قدمت تقاريرها الطوعية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر سارعت بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، اقتناعا منها بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطني وحرصا منها على تبادل الخبرات والتجارب.

- مصر صممت برامجها التنموية

أضاف الرئيس السيسي، أن مصر أدركت منذ البداية ان هدف أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن، مشددا على أن مصر صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصري في القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته في العيش الكريم.

- مواجهة التحديات العالمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الظرف الدولى الدقيق يفرض علينا مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة.

وفور حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم التي ألقاها في اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة الرئيس السيسي موضحين أهمية التنمية المستدامة في تقدم المجتمعات ورقيها وتطورها، كما وجههوا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي مواقع التواصل الامم المتحدة مصر السيسي

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