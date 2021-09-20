الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من 5 مشروعات خدمية وتنموية بـ67.6 مليون جنيه في العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاعي الشباب والرياضة والأبنية التعليمية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 67 مليونا و600 ألف جنيه جاهزة للافتتاح ضمن 109 مشروعات تنموية وخدمية بنطاق المحافظة في قطاعات: (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري) بتكلفة 2 مليار جنيه من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة في المجاورة الرابعة بالحي 31 للتعليم الأساسي بـ44 فصلا وبتكلفة 9 ملايين و300 ألف جنيه، ومدرسة مركز الحي الخامس عشر قطعة (3/1) الثانوية بـ42 فصلاً وبتكلفة 19 مليون جنيه، ومدرسة المحور الشرقي للخدمات الثانوية بنين (1/1 الدولية ) بـ42 فصلاً وبتكلفة 25 مليون جنيه ومدرسة تعليم أساسي بالقطعة (3) بالمجاورة (97) بالحي الخامس عشر بـ44 فصلاً وبتكلفة 11 مليون و300 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء إنشاء ملعب قانوني بنادي الصفوة الرياضي بتكلفة 3 ملايين جنيه وذلك بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

طلاب محافظة تعليم الشرقية خدمات الصرف الصحي الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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