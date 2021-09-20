محمد أبوالسعد: لا مقارنة بين حكايتي «بيت عز» و«بالورقة والقلم» وانتظروا مفاجآت

انطلقت أولى حلقات حكاية “بالورقة والقلم” خلال الأيام الماضية، والتي تخوض بطولتها الفنانة يسرا اللوزي بجانب نخبة من الفنانين، ومن المقرر عرض الحلقة الثالثة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقال المؤلف محمد أبو السعد في تصريح لـ"الدستور" إن أحداث حكاية بالورقة والقلم ستشهد العديد من المفاجآت خاصة بداية من الحلقة الثالثة التي ستعرض اليوم، معربا عن استيائه من مقارنة الجمهور لهذه الحكاية وحكاية بيت عز التي عرضت خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه لا توجد مقارنة بين الأحداث.

وأضاف أبو السعد أن حكاية بيت عز كانت تلعب على المشاعر والأحاسيس ولمست قلوب الجمهور بشكل سريع، لذلك كان المخرج يعتمد على الألوان الدافئة في المشاهد، أما بالورقة والقلم تختلف تماما وتناقش مشاكل وقضايا مختلفة تخص السوشيال ميديا واعتمد المخرج فيها الألوان الفاتحة المبهجة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تكون الحلقات الأولى تعريف للشخصيات وتمهيد للأحداث ولكن بداية من اليوم ستشهد الحلقات العديد من المفاجآت التي ستجذب الجمهور.

حكاية «بالورقة والقلم» تناول أكثر من قضية تمس المجتمع المصري والعربي، وأبرزها قضية الزواج ومواقع التواصل الاجتماعي وسلبياته وإيجابياته، وتظهر يسرا اللوزي خلال القصة بدور فتاة من أسرة متوسطة وتربت على القيم والعادات وحب الخير، ولكنها تتعرض للابتزاز من قبل علي الطيب، وتتوالى الأحداث التي تجمعها بنور محمود في إطار اجتماعي رومانسي لايت.

حكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.

أما "بيت عز" كانت هي أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.