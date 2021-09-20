الرئيس السيسي: نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب أهمية متزايدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأحداث التي عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين أثبتت حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وفق منظور شامل.

جاء ذلك اليوم الإثنين في جلسة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة.

وتابع الرئيس السيسي: نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة مقارنة بأي وقت مضى، مضيفًا أن مصر سارعت بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الظرف الدولي الدقيق يفرض علينا مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة أضاف إليها تفشي كورونا أبعادًا غير مسبوقة، مؤكدًا أن يجب تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي لتمويل التنمية.