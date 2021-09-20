الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

قضايا الدولة
قضايا الدولة

أدى المندوبون المساعدون الذين تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة بقرار من  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار حسين مصطفي، رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة في احتفالية أقيمت بديوان عام وزارة العدل.

ورحب وزير العدل في كلمته برئيس الهيئة وهنأ أعضاءها الجدد، ودعاهم إلى أن يجعلوا من العلم طريقاً والدراسة وسيلة لزيادة المعارف والوعي بمصلحة الوطن، ووجههم إلى الحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير المتبادل فيما بينهم وبين رؤسائهم في الهيئة وفي كافة الجهات والهيئات القضائية، ليلتف الجميع على هدف واحد هو تكوين حائط قانوني منيع لصد العدوان على المال العام ورعاية مصالح الشعب المصري.

وأعرب وزير العدل في ختام لقائه عن تمنياته لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن.

قضايا الدولة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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حدث فى سبع سنوات

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