الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تشدد على موقفها المؤكد لخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

الأمير عبد العزيز
الأمير عبد العزيز بن سلمان

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تشدد على موقفها الذي يؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح الأمير عبدالعزيز - خلال كلمته في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ65 في فيينا، وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين - أن المملكة تشدد على موقفها الذي يؤكد أهمية دور المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل في إيجاد عالم آمن ونشر السلم وتعزيز منظومة عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.

وأضاف أن المملكة تؤكد أهمية التزام الدول بمعاهدة الانتشار النووي مع الحفاظ على حقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستخدام ثرواتها الطبيعية في ظل بيئة آمنة من التهديدات النووية.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي بتحقيق الهدف الأسمى للنزع الكامل عمليا للأسلحة النووية لتحقيق بنود المعاهدة، داعية الدول غير الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي، إلى سرعة الانضمام إليها ووضع جميع منشآتها النووية تحت النظام وضمناتها الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان شكر المملكة العربية السعودية على ما تقوم به الوكالة ومنسوبيها في ظل تحديات جائحة كورونا على جهودها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلام المشاركين في هذا الحدث السنوي الهام.

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وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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