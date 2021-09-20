الهند ونيبال تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

بدأت الهند ونيبال، اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية مشتركة تستمر لمدة 14 يوما في منطقة بيثوراجاره الحدودية بمشاركة أكثر من 650 جنديا من كلا البلدين.

ووفقا لصحيفة "الهندوستان تايمز"، تهدف التدريبات العسكرية المشتركة الخامسة عشرة بين البلدين إلى تعزيز العلاقات العسكرية في المناطق الجبلية التي يتعذر على جنود البلدين الوصول إليها وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية في ظل إدارة الكوارث والحصول على تدريب في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في بيان - أن تدريبات هذا العام، تشارك فيها كتيبة مشاة من الجيش الهندي وقوة من الجيش النيبالي، وتستهدف تبادل الخبرات المكتسبة خلال مختلف عمليات مكافحة التمرد التي أجريت على مدى فترة طويلة في البلدين بالإضافة إلي التعرف على أسلحة ومعدات وتكتيكات وتقنيات وإجراءات بعضهما البعض للعمل في بيئة مكافحة التمرد في منطقة جبلية.

وأضاف البيان أن التدريبات العسكرية المشتركة ستشمل تدريبا شاقا مدته 48 ساعة للتحقق من أداء كلا الجيشين في مكافحة التمرد في المناطق الجبلية، واصفا التدريبات المشتركة بأنها جزء من مبادرة لتطوير التشغيل البيني وتبادل الخبرات بين البلدين، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.