الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين يقيم إيجابيا العملية الانتخابية في روسيا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها تٌقيم بشكل إيجابي للغاية العملية الانتخابية، التي انتهت في روسيا.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "نحن نقيم إيجابيا هذه الانتخابات، التي جرت في الفترة 17 ــ 19 من شهر سبتمبر الجاري.. إن الأمر المهم بالنسبة للرئيس بوتين هي القدرة التنافسية والنزاهة في الانتخابات"، مشيرا إلى أنه من هذه الناحية يقيم الكرملين العملية الانتخابية على أنها إيجابية للغاية.

وكان الحزب الحاكم (روسيا الموحدة) قد حصل على ثلثي مقاعد مجلس الدوما، الأمر الذي يمكنه من الأغلبية الدستورية في مجلس النواب الجديد.

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