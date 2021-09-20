الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوكرانيا يلتقي جوتيريش وأمين حلف الناتو في نيويورك

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سوف يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف كوليبا - وفقًا لوكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين - : "سيذهب الرئيس إلى نيويورك بهدف حشد المزيد من الدعم العالمي لأوكرانيا، وجذب الاستثمار إلى البلاد ومكافحة جائحة كوفيد-19".

وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المنصة الدولية الأكثر موثوقية والتي يتركز عليها اهتمام العالم، كما تعد بمثابة فرصة لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المهمة في مقر الأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن زيلينسكي سيلتقي قادة العديد من القوى المهمة وسيعقد اجتماعًا منفصلًا مع المستثمرين الأجانب.
 

ويفتتح أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اجتماعا لقادة عدد من دول العالم اليوم الاثنين لبحث العجز الكبير في أهداف الانبعاثات الغازية والتمويل فيما يخص المناخ.

وقال سيلوين هارت مساعد الأمين العام ومستشاره الخاص في قضية التغير المناخي إن الاجتماع يعقد خلف أبواب مغلقة على هامش أسبوع الفعاليات رفيعة المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة وسيشارك فيه قادة عدد من الدول تمثل الدول الصناعية وقوى اقتصادية صاعدة ودولا نامية عرضة للتأثر بالتغير المناخي.

وقال هارت للصحفيين الأسبوع الماضي "جرس الإنذار بحاجة لإطلاقه. فالدول لا تحقق الأهداف حقا في سد الثغرات في التخفيف من الآثار والتمويل والتكيف".

وتهدف المباحثات التي تعقد حول مائدة مستديرة لضمان نجاح مؤتمر المناخ الذي تعقده الأمم المتحدة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر في جلاسجو رغم أن التقارير الحديثة تظهر أن الدول الكبرى بعيدة عن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وعن التزاماتها بالتمويل فيما يتعلق بالمناخ.

رئيس أوكرانيا أوكرانيا نيويورك حلف الناتو جوتيريش كييف الامم المتحدة الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

اعترافات طبيب «اسجد للكلب»: «الممرض كان بيقول على بتوع مصر الجديدة فرافير»

ترك رسالة اعتذار لوالديه.. طالب طب يلقى نفسه من أعلى جامعة خاصة فى أكتوبر

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

نضال الشافعى يجرى عملية جراحية ثانية ويطالب جمهوره بالدعاء

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

طبيب «اسجد لكلبي»: «تلفوني اتهكر واتبعت ليّا صور بنت عمتي بالمايوه وقالوا هنبعتها لمراتك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي