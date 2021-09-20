الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يستعرض مع السفير السويسري مجالات التعاون بمشروع تحسين مياه الشرب

محافظ أسوان والسفير
محافظ أسوان والسفير السويسري

 التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالسفير السويسري بول جارنييه بحضور الدكتورة فاليرى ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولى، ونائب المحافظ أحمد شعبان ، وأيضاً اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بجانب فريق عمل التعاون الدولي.

وقد تناول اللقاء استعراض كافة أوجه التعاون والتي من أبرزها الخطوات التنفيذية تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق  (خور عواضة، والخطارية، والأمبركاب شرق مدينة أسوان) والممول من الوكالة السويسرية للتنمية شاملة مكونات الدعم الفني ونشر الوعى، و في ختام اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير السويسرى تعبيراً عن التعاون البناء والمثمر بين الجانبين. 

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محافظ أسوان والسفير السويسري 

- جولة لتفقد مشروع تحسين مياه الشرب

 وأعقب ذلك قيام اللواء أشرف عطية وبول جارنييه بتفقد مشروع تحسين مياه الشرب والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه لحوالي 95 %، ومخطط تشغيله بنهاية العام الحالي من أجل توفير كوب مياه نظيف لأهالى المناطق الأكثر احتياجاً بشرق مدينة أسوان حيث يضم المشروع محطة الرفع بطاقة 800 م3/ ث ، بجانب خزان أرضى بسعة 5 ألاف م3 ، وأيضاً الخطوط الناقلة بطول 5.2 كم وبقطر 560 مللى ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلاً من مواسير الأسبوستس. 

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محافظ أسوان والسفير السويسري 

 وأكد المحافظ  أهمية التعاون مع دولة سويسرا الصديقة، لاستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظة والمدعمة من الجانب السويسري، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب النقية بمناطق السيل الريفي وعزب كيما.

- تنفيذ أكبر حزمة من المشروعات لإحلال وتجديد البنية التحتية بالمحافظة 

وأشار "عطية" إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ أكبر حزمة من المشروعات لإحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف أنحاء المحافظة، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد ، وهو الذى تواكب مع تقديم كافة التسهيلات وتذليل المعوقات لإنهاء مشروع تحسين مياه الشرب شرق مدينة أسوان، والذي يلقى إهتماماً ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بما يصب بتحسين مستوى المعيشة للمواطن الأسوانى. 

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محافظ أسوان والسفير السويسري 

من جانبه قال السفير بول جارنييه، “بالرغم من التحديات التي فرضها الوباء، يسعدني جدًا أننا تمكنا أخيرًا من مقابلة  المحافظ وأنه أتيحت لنا الفرصة لزيارة برنامج مياه الشرب ومواقع الإنشاء معًا، ونحن نثمن مشاركة الحكومة المصرية والتزامها ونعتزم أيضاً مواصلة مشاركتنا ودعمنا في أسوان، نناقش حاليًا المرحلة التالية من مشروعنا في أسوان بناءً على الخبرات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى الجاري تنفيذها سيستمر دعمنا لثلاث مخرجات المساعدة التقنية والحوكمة والبنية التحتية وتوعية الجمهور والتواصل بمبلغ إجمالي قدره 8.8 مليون فرنك سويسري”. 

وتابع برنامج معالجة المياه يهدف إلى توفير خدمة فعالة وموثوق فيها لمياه الشرب من قبل شركات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، مما سيؤدي إلى الوصول المستدام والعادل لمياه الشرب، مما يترتب عليه توفير بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية وتوفير الدخل وإمكانيات ريادة الأعمال. 

فيما  أشارت الدكتورة ليشتي إلى أنه "يسعدنا أن نرى التقدم المحرز في الأعمال التي ستوفر المياه الصالحة للشرب لـ 60.000 من سكان خور عواضة ، بالإضافة إلى المشاركة النشطة للأطفال والمروجين والمعلمين في المجتمعات المستهدفة".

سويسرا الوفد تعاون أسوان مشروعات مياه الشرب السويسرية محافظ أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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