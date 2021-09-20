الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن سنة لمتهم بالتنقيب عن الآثار في المعصرة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة، بالحبس سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة .

وتضمن أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم المعصرة اجري عملا من أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من المجلس الاعلي للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت أدلة الشهود بالقضية حيث شهد رائد شرطة أنه علي أثر بلاغ وارد إليه بقيام المتهم بالتنقيب عن الآثار فانتقل لمحل البلاغ وتمكن من ضبط المتهم المذكور متلبساً وبحوزته المعدات بقصد التنقيب عن الآثار.

وشهد مدير إدارة الأحراز والمضبوطات الأثرية بتوليه وباقي أعضاء اللجنة فحص القطع المضبوطة والتي ثبت اثريتها ترجع العصرين اليوناني والروماني والعصر المتاخر من الحضارة المصرية القديمة ويخضع لقانون حماية الآثار، كما شهد كبير أخصائيين بالمجلس الأعلى للآثار ومفتش آثار بإدارة المضبوطات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار علي نحو ما شهد به سابقه .

وشهدت مفتشة آثار بمنطقة آثار حلوان بانتقالها لمعاينة محل الواقعة نفاذا لقرار النيابة العامة وقد ثبت أن طبيعة الحفر المشاهد بمحل الواقعة يعد لتنقيبا عن الآثار بطريقة عشوائية ويبتعد مكان الحفر عن أقرب منطقة أثرية بما يقرب اثنان كيلو متر.

الحبس متهم الاثار المعصرة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار محمد أحمد الجندي

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حدث فى سبع سنوات

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