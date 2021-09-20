محافظ أسوان يتابع استعدادات انطلاق مبادرة «معاً نطمئن»

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاستعدادات الجارية بمديرية الصحة لإنطلاق مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» التي دشنتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة.

ووجه محافظ أسوان بقيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشئون الصحية لتجوب كافة القرى والمدن والمراكز بحيث يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعي بالمديرية والذين يرتدون زياً مخصصاً، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الحملة ستنطلق بميدان المحطة (ميدان الشهداء) بدءاً من يوم السبت القادم الموافق 25 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهراً كاملاً، وتضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أنه تم تجهيز عدد (7) مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم على مستوى المحافظة وهي بدر والمحمودية بمدينة أسوان ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.