«مكافحة الإرهاب» في برنامج تدريبي بجامعة قناة السويس

تنظم جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، يستمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء٢٠ و٢١ سبتمبر الحالي.

يأتي البرنامج في إطار توجيهات الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس بالاهتمام بتدريب أفراد المجتمع، ورفع الوعي بقضايا المجتمع، من أجل تعديل السلوك وخلق روح التعاون وتنمية الانتماء والمواطنة بين الأفراد.

يحاضر في التدريب المفكر الإسلامي الدكتور محمد داود الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ تحدث خلال اليوم الأول للتدريب عن مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، حيث أوضح أهمية عدم الانسياق وراء كل ما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحل في قوله تعالى "فتبينوا"، واسألوا أهل الذكر، وابدأ بنفسك، فهذه هي طرق الإصلاح.

وأضاف أن القوة أصبحت بالعلم ، ولم تعد قوى عنترية، فالعالم ظهرت به مصطلحات علمية مثل الأمن السيبراني والمقصود به أمن المعلومات والبرمجة.

برنامج تدريبي بجامعة قناة السويس

وأوصى بقيم التسامح والمحبة والرحمة ودورها في تحقيق العدالة بين المواطنين، والنهوض بالوطن حيث وصفه بالبناء الذي نسكنه جميعا باختلاف دياناتنا، ولكن الحكمة تقتضي الاعتناء بهذا البناء حتى نعيش جميعا في أوطاننا بمحبة وسلام، فالوطن غالِ والمحافظة عليه تحتاج لوعي، والتعليم هو أمن قومي للوطن كله.

يشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة، ويحضره ٢٠ متدرب من داخل الجامعة وخارجها.