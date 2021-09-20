في حملات نظافة.. رفع 40 طن مخلفات بقريتي نزلة حسين وتلة بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، عدد من حملات النظافة المكثفة بقريتي نزلة حسين وتلة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة، وتم رفع 40 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

و قال أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، إن قسم البيئة بالقرية نفذ حملة نظافة، اليوم، شملت طريق الشرفا وقرية أبو فليو والمنشية ومستمر العمل لرفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع، و تم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من الإصابة بالأمراض والأوبئة .

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

من جهته قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، أن الوحدة المحلية بالقرية واصلت جهودها المبذولة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة بالقرية والتوابع ، وتم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية جيدة لهم.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، علي استمرار الجهود المبذولة في قطاع النظافة للارتقاء بمستوى المنظومة بنطاق القري والتوابع، لتوفير بيئة صحية خالية من مسببات الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها مؤكدا أن الوحدة المحلية تواصل حملات النظافة ورفع المخلفات بالتوازي مع حملات إصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والطرق المؤدية للطرق وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.