الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في حملات نظافة.. رفع 40 طن مخلفات بقريتي نزلة حسين وتلة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، عدد من حملات النظافة المكثفة بقريتي نزلة حسين وتلة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة، وتم رفع 40 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد

242233569_1927287477449212_8844298202635042407_n
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

و قال أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، إن قسم البيئة بالقرية نفذ حملة نظافة، اليوم، شملت طريق الشرفا وقرية أبو فليو والمنشية ومستمر العمل لرفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع، و تم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من الإصابة بالأمراض والأوبئة . 

242145983_1927287397449220_5735699489803186502_n
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

 من جهته قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، أن الوحدة المحلية بالقرية واصلت جهودها المبذولة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة بالقرية والتوابع ، وتم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية جيدة لهم.

242280146_1927287280782565_7246365674213931537_n
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، علي استمرار الجهود المبذولة في قطاع النظافة للارتقاء بمستوى المنظومة بنطاق القري والتوابع، لتوفير بيئة صحية خالية من مسببات الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا للمواطنين والحفاظ على سلامتهم. 

242106085_1927287217449238_6457721179946085629_n
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

 وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها مؤكدا أن الوحدة المحلية تواصل حملات النظافة ورفع المخلفات بالتوازي مع حملات إصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والطرق المؤدية للطرق وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

242148432_1927287034115923_2015075067223752853_n
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
المنيا رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة قريتي نزلة حسين وتلة أشرف فرغلي اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

اعترافات طبيب «اسجد للكلب»: «الممرض كان بيقول على بتوع مصر الجديدة فرافير»

«السر فى الدهون».. مدرب لياقة بدنية يوضح أسباب «عضلة صلاح»

ترك رسالة اعتذار لوالديه.. طالب طب يلقى نفسه من أعلى جامعة خاصة فى أكتوبر

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات للكليات

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي