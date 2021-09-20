الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة التضامن تُشارك في مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

شهدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، بمركز التدريب للبحوث والصحة الإنجابية بجوار كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية.

وحضر المؤتمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووكيل وزارة التضامن بالإسكندرية ماجدة جلالة، وعددًا من قيادات الوزارة.

وجاء المؤتمر مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات التي تساهم بدورها في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وطرق الحد منها.
ويتضمن برنامج نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية، حضور فعالية أخرى وهي ختام معسكر «إعداد المبادرات الشبابية الخاصة بمشروع مودة بقرى حياة كريمة»، والذى يقام فى الثالثة عصرًا بالمدينة الشبابية بأبوقير.

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وزيرة التضامن

جدير بالذكر أن وصلت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى إلى محافظة الإسكندرية، لحضور العديد من الفعاليات.

 وكانت قد أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تساهم في تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك ترسيخ السلم مجتمعي لأنها تسعى لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومي.
وأضافت «القباج» أن محاور تدخلات وزارة التضامن في المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة وتشمل إنشاء وتطوير ٣٢٠٠ حضانة والتوسع في عيادات «٢ كفاية» بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة الى إتاحة ١٠٠ ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعي المجتمعي ليصل الى ملايين الأسر.


وأشارت إلى أن هناك ٣٣٠٠ مؤسسة مجتمع أهلي شريكة مع الوزارة في مجالات مختلفة تشمل أنشطة صحية وتنظيم أسرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية ومدارس مجتمع وتوعية مجتمعي، والتنمية الاقتصادية، ورعاية الطفولة والأمومة.

وزيرة التضامن والمؤسسات الأهلية مكافحة الهجرة غير الشرعية الإسكندرية نفين القباج

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وائل لطفي

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