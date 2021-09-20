الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

20 فنان يعرضون 25 لوحة في معرض «إفريقيا أرض السلام» في مكتبة المستقبل

معرض إفريقيا أرض
معرض إفريقيا أرض السلام

رسائل سلام تطلقها جمعية مصر الجديدة من خلال معرض فنى بعنوان "إفريقيا ارض السلام" وندوة "سلام النفس وسلام العالم" ، تنفذها غدا الثلاثاء، مكتبة المستقبل احدى قلاع المعرفة بالجمعية ، وذلك في إطار تواصل احتفالات الجمعية باليوم العالمى للسلام والذي يواكب يوم السلام العالمي والذي يصادف الواحد والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام .

ويقول الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ، أن مصر تحتل مكانة عالمية متفردة في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش السلمي تخطت حدود المنطقة والوطن العربي إلى العالم بفضل السياسة الواعية التي تنتهجها الدولة لنشر رسالة السلام ، مضيفاً إن مصر تعد رمزاً للوئام والمودة والسلام منذ مطلع التاريخ وتعد اول دولة في التاريخ تبرم اتفاقية سلام وذلك منذ عهد رمسيس الثانى بعقده وثيقة قادش للسلام بين مصر والحيثيين منذ مايقرب من أربعة آلاف عام.

من جهته، قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل إن المعرض يعتبر دعوة للسلام من مصر قلب القارة السمراء في اليوم العالمي للسلام ، ولمصر تاريخ كبير من الحضارة الإنسانية حيث ابدع الفنان المصرى وقدم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم ، و اتسم شعب مصر علي طول التاريخ بالحب والتسامح والود وامتزاج أبناء مصر في نسيج واحد في ملحمة قوية تدل على السلام والأخوة العربية والإفريقية والدعم القوى لجميع الشعوب المحيطة بها.

المعرض تحت إشراف الفنان أحمد بيرو، عبر الفنانين من خلال لوحاته عن مصر والقارة الإفريقية ومدى الاهتمام بالسلام بين شعوبها وترسيخ روح السلام من أرضها للعالم كله ، المعرض يضم أكثر من ٢٠ فنان وعدد اللوحات 25 لوحة ، بينما الندوة بعنوان " سلام النفس وسلام العالم فى ضوء التقرير العالمي لسياسات السعادة الإنسانية" يحاضر فيها الدكتور علي سليمان استشارى التنمية البشرية .

رسائل سلام جمعية مصر الجديدة افريقيا ارض السلام سلام النفس وسلام العالم مكتبة المستقبل حتفالات الجمعية باليوم العالمى للسلام

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