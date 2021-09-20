الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أكد أن الهدف الارتقاء بالعنصر البشري وفتح مجالات توظيف

وزير التموين من القليوبية: لن يضار عامل واحد فى عمليات تطوير الشركات القابضة

افتتاح مركز تطوير
افتتاح مركز تطوير سلامة الغذاء فى القليوبية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية انه لن يضار عامل او موظف واحد من عمليات التطوير التي تشهدها الشركات القابضة وخاصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع لها شركة قها للأغذية، مشيرا إلى أن كافة أعمال التطوير والتحديث تهدف للارتقاء بالعنصر البشري، وفتح مجالات توظيف وعمالة جديدة وليست لتسريح عمال أو موظفين.

و أوضح  وزير التموين، في تصريحات صحفية خلال إفتتاح أعمال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقها في محافظة القليوبية، المركز يقع مركز تطوير وسلامة الغذاء بمدينة قها  بمحافظة القليوبية على مساحة 3.600 ألف متر  وبتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه. التحتية والإرتقاء بالعنصر البشري وتطوير البنية التكنولوجية

و قال "المصيلحي"، إن الأمر لم يعد اهتماما بالكم في الغذاء المقدم فقط، ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج ، وهو ما يعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية ، للتأكيد على  فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج آمن، مشيرا إلى أن المركز يعد أول مرك إقليمي يغطي 27 محافظة، ويقدم 975 نوعا من التحاليل التي تستغرق يوما واحدا فى الفحص لكل تحليل.

 وتابع، المرك  يضم 9 معامل منهم (معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياة وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية بالاضافة الى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الانتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية).

وذكر الوزير أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الاغذية والرقابة على الأغذية، وأنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين، والصناع ، والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدءا من المياه والتربة، وصولا للمنتج النهائي، كما يتم فحص جميع الأغذية لسلامة وصحة 70 مليون مستحق للدعم، من خلال فحص كافة السلع التموينية التى توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشدد وزير التموين، على أن المركز هو المعمل المرجعي للشركة القابضة للصناعات الغذائية للكشف عن سلامة الغذاء والمقدم للمواطنيين فى شتى انحاء جمهورية مصر العربية ، ويخدم المركز قطاع التصنيع الغذائى من المصنعين او منتجى الخامات الزراعية داخل محافظة القليوبية وكل محافظات مصر، بالقيام بعمليات سحب العينات بواسطة متخصصين داخل المركز. 

 جاء ذلك بمشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي و الدكتورة  نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  و الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و اللواء  احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و اللواء  شريف قليني نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية و اللواء  مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور مدحت البيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء.

وزارة الزراعة محافظة القليوبية وزير التموين القطاع الخاص سلامة الغذاء نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة اللواء عبد الحميد الهجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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