«فايزر»: اللقاح آمن للأطفال بين سن 5 و11 عامًا

أعلنت فايزر وبايونتيك اليوم الإثنين، أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت أن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن خمس و11 عاما، وأكدتا أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا.

وأفادت الشركتان في بيان أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عاما وما فوق.

وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق آخر، تعتزم سريلانكا البدء في تطعيم المراهقين فوق سن 15 عاما ضد فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية تحت إشراف دقيق من المسئولين الطبيين.

وقال وزير الدولة لإنتاج وتوريد وتنظيم الأدوية تشانا جاياسومانا - في تصريح لصحيفة (ديلي نيوز) السريلانكية - إن هذه الفئات المستهدفة ستحصل على لقاح فايزر، وستتلقى سريلانكا العدد المطلوب من اللقاحات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف جاياسومانا أن هناك القليل من المتطلبات الأساسية التي يجب القيام بها قبل بدء تطعيم المراهقين فوق 15 عاما، منها ضرورة تخزين لقاحات فايزر ونقلها بحيث يتم الحفاظ على معايير درجة الحرارة المطلوبة.

وتابع: "لقد بحثنا في المنشآت المتوافرة في المستشفيات الحكومية لتخزينها وفقًا لمعايير درجة الحرارة الموصى بها"، كما يحتاج العاملون في المستشفيات الذين سيقدمون جرعات فايزر للمراهقين إلى تدريب خاص وستستغرق هذه العملية أيضا بضعة أيام.

وقال جاياسومانا إنه من المتوقع أن تتلقى سريلانكا 4 ملايين جرعة لقاح من شركة فايزر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن "قرار تحصين طلاب المدارس فوق سن 15 تم اتخاذه من جانب لجنة خاصة مكونة من أطباء أطفال ومتخصصين آخذين في الاعتبار عمليات تحصين الأطفال في مختلف البلدان".