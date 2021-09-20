وزيرة الثقافة: صلاح عبدالصبور أحد رموز الإبداع المصري

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الاحتفاء بمرور ٤٠ عامًا على رحيل صلاح عبدالصبور، بمؤتمر فارس الكلمة في المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والفنانة معتزة صلاح عبد الصبور، وعدد كبير من النقاد والشعراء والأدباء ومحبي الراحل.

وقالت "عبدالدايم": "اليوم نحتفي بفارس الكلمة الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، الذي يعد شاعرًا متميزًا كما أنه فتح بابًا جديدًا في مسيرة الشعر العربي، فقد كان واحدًا ممن تجاسروا وخرجوا من عباءة القصيدة الكلاسيكية ليحفر مسارًا جديدًا في نهر الشعر".

فعاليات الاحتفاء بمرور ٤٠ عامًا على رحيل صلاح عبد الصبور،

وتابعت: "40 عامًا على رحيل قامة من رواد الكلمة، أطلق إبداعاته شعرًا ونثرًا ومسرحًا، وهو أحد رموز الإبداع المصري، وأحد رواد حركة الشعر الحر والحداثة العربية التي شكلت إبداعاته وجدان كل عاشق للفن والحياة".

وأشارت إلى أنه "رحل بجسده فقط وبقيت إبداعاته لتؤثر في أجيال متعاقبة من الشعراء في مصر والبلدان العربية، فقد كان صاحب فلسفة خاصة في الكتابة"، مؤكدة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريم المبدعين من الرموز المضيئة الملهمة التي حلقت في سماء الإبداع.

وواصلت: "ومن هنا كان الاهتمام بالاحتفاء بالشاعر الكبير صلاح عبدالصبور وليس عبر مؤتمر واحد أو أمسية نقدية وشعرية واحدة، بل نحن اليوم ندشن عدة فعاليات تشارك فيها قطاعات وزارة الثقافة المتعددة على مدار شهرين من الآن في مواقع متنوعة".

وزيرة الثقافة

وأضافت اليوم: نطلق من المجلس الأعلى للثقافة مركز إشعاع رموز مصر الثقافية والوطنية لنصل بها إلى مسقط رأس عبدالصبور في محافظة الزقازيق يوم ٢٨ أكتوبر المقبل باحتفالية مسرحية كبرى تحت عنوان الفارس لا يغيب تقام بقصر ثقافة الزقازيق وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما نعلن اليوم عن مسابقة صلاح عبدالصبور للمسرح الشعري التى ينظمها قطاع الإنتاج الثقافي وما يسعدني في هذا المقام أن الجائزة الأولى تتمثل في إنتاج العمل المسرحي الفائز وعرضه على أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى جوائز مالية يقدمها المركز القومى للمسرح لنساهم في إعادة إحياء المسرح الشعري.

كما سيتم إطلاق بث لقصيدة فصول متنوعة من ديوان شجر الليل مترجمة إلى اللغات "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية" والتى أعدها المركز القومي للترجمة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لتبث من خلال مكاتبنا الثقافية في دول العالم.

وزيرة الثقافة

ونوه بأن دار الكتب والوثائق القومية أصدرت بيبلوجرافيا عن أعمال صلاح عبدالصبور إلى جانب إعلان الهيئة المصرية للكتاب عن تخفيض على كل إصدارات صلاح عبدالصبور لتتاح للجمهور بأسعار رمزية، إضافة إلى إصدار المركز القومي للمسرح عددًا خاصًا من مجلة المسرح عن المسرح الشعري عند صلاح عبدالصبور، في مطلع أكتوبر المقبل وتنظيم عدد من الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية والمسابقات الشعرية من خلال قطاعات الوزارة.

واستطردت: "الاحتفاء بالمبدعين نهج سنكرره لتكريم رموز الوطن حرصًا منا على تعريف الأجيال الشابة بعطاء هذه القامات وأثرها الذي لا نزال نحتذي به حتى الآن، لتظل الثقافة كما كانت دائمًا في طليعة مقومات هذا الوطن العظيم ورفيق النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد".

واختتمت: "ستظل مصر عامرة بمبدعيها ومثقفيها، معبرين عن قوتها الناعمة صاحبة التأثير العميق على الأجيال".