النيابة العامة تجدد حبس مسجلين خطر بتهمة تعذيب شاب بشوارع المحلة

قرر رئيس نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، تجديد حبس عاطلين مسجلين خطر 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين استجواب المتهمين بتحريض وارتكاب واقعة تعذيب وسحل الشاب بطول شارع نعمان الأعصر بمدينة المحلة الكبري.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية في تعليماته بتفريغ كاميرات بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان وأفراد أسرة الضحية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الغربية كشفت في ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعنوان (بلطجية يعذبون شاباً.. ويقطعون يده) تضمن قيام مجموعة من الشباب بالاعتداء على شخص بالضرب بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابته بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة "مصاب بجروح متفرقة بالجسم ") ، طرف ثانٍ (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) إثر خلافات سابقة بين الطرفين بسبب قيام الأول بالاعتداء على الثانى بالضرب وإحداث إصابته بسبب قيام الثانى بترك دراجته النارية أمام محل الملابس الذي يعمل به الأول واعتراض الأخير على ذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وجاري تحديد متهمين آخرين الذين ظهروا فى الفيديو.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بمدينة المحلة بالغربية للتحقيق.