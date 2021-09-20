الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مهندسَين بزراعة قنا استوليا على 5.5 مليون جنيه قيمة سماد

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الفساد الوظيفي واستغلال النفوذ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبدالله مدير الإدارة- قيام مهندسين بإحدى الإدارات التعاونية الزراعية بمحافظة قنا، مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، باستغلال طبيعة عملهما والتربح من أعمال وظيفتهما والاستيلاء على حمولة عدد (58) سيارة تزن 2900 طن سماد مدعم، وعدم تسليمها للجمعيات الزراعية المنصرفة لها تلك الأسمدة، وذلك من خلال قيامهما بالتلاعب بأذونات السيارات وتحويلها لجمعيات أخرى دون وصول تلك الكميات للجمعيات المحول إليها، وبيع تلك الكميات بالسعر الحر للجمهور واستيلائهما على فارق السعر لأنفسهما، حيث بلغ إجمالي المبلغ المستولى عليه (5.500.000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاختلاس الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مهندسان لإدارات التعاونية الزراعية قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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