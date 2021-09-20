الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تسجل 17 ألفًا و397 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيران
كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 17 ألفا و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و442 ألفا و232 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 6 آلاف و707 حالات في وضع حرج.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 344 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 117 ألفا و526 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و792 ألفا و117 شخصا حتى الآن.

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