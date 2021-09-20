الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تقدم مساعدات غير مشروطة لأفغانستان بحلول الشتاء

الصين
الصين

قال السفير الصيني لدى كابول وانج يو، إن بلاده مستعدة لمواصلة المساعدات الإنسانية غير المشروطة لشعب أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء السفير الصيني لدى أفغانستان، مع وزير شئون اللاجئين والعائدين بالوكالة خليل الرحمن حقان؛ إذ تعهد بوصول مساعدات الإغاثة الصينية بحلول فصل الشتاء هذا العام.

وبحسب بيان الوزارة الأفغانية، ستقدم الصين للشعب الأفغاني 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية ومليون جرعة من لقاح كورونا.

ويأتي تقديم مساعدات الإغاثة في الوقت الذي يحتاج فيه أكثر من 18 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

نضال الشافعى يجرى عملية جراحية ثانية ويطالب جمهوره بالدعاء

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

تراجع كبير فى إيرادات السينما.. و8 أفلام تفشل فى تحقيق مليون جنيه أمس

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

«الملا»: مشروعات تكرير كبرى لسد احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي