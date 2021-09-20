جامعة طنطا تحصد المركز الثالث في مسابقة أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات المصرية

تسلم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، جائزة المركز الثالث في مسابقة أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي لعام 2020 / 2021.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة التعليم العالي اليوم الاثنين، للإعلان عن نتائج مسابقة افضل الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم لشؤون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات، وذلك بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن الموقع الإلكتروني للجامعة يعد واجهة الجامعة أمام العالم، حيث يعمل فريق عمل وحدة البوابة الإلكترونية دائماً على التحديث والتطوير المستمر للموقع بما يتماشى مع التطورات السريعة في تقنية المعلومات، وتطبيق المعايير العالمية في تصميم وبرمجة البوابة الالكترونية للجامعة.

أشاد زكي، بالجهد المبذول في موقع الجامعة ومواقع الكليات والتطوير والتحديث المستمر لإدارة محتوى بوابة الجامعة الإلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ودعم آليات التعلم عن بعد والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب، ودعم التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والجامعة من جهة وتسهيل تواصلهم مع الطلاب من جهة أخرى.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت مسابقة أفضل جامعة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مجال سواء من حيث التحول الرقمي أو ريادة الأعمال أو مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطوير المناهج وغيرها.