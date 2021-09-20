الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد كريم.. العربى الوحيد فى حفل توزيع جوائز الـ«Emmy 2021»

محمد كريم
محمد كريم

تواجد الفنان محمد كريم في حفل توزيع جوائز (Emmy) 2021، والذي أقيم فجر اليوم الإثنين في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان اللافت للنظر أن الفنان المصري محمد كريم كان الفنان المصري والعربي الوحيد الذي يحضر حفل الـEmmys 2021.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور حفل التوزيع، وتواجد الفنان محمد كريم في الحفل ممثلا للوطن العربي، بعد محاولاته المستمرة والجهد الكبير الذي يحاول به التواجد في هوليوود ومشاركة كبار النجوم مؤخرا في عدد من الأعمال.

محمد كريم

وخلال الأسابيع الماضية، روّج الفنان محمد كريم إلى فيلمه الجديد الذي يشارك من خلاله في السينما العالمية هوليوود، وهو «A Day To Die» مع بروس ويليز، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر الفنان محمد كريم مجموعة من الصور الجديدة من مشاهده في الفيلم، وعلّق عليها قائلًا: "أقدم شخصية المحقق روينالدز، يلا بينا أداي تو داي"، وصحب البوست العديد من الهاشتاجات التي يروّج من خلاله لفيلمه الجديد من بنيها اسم الممثل "ويليز".

محمد كريم


ويعود الفنان محمد كريم لمواقع التصوير خلال الساعات القادمة من أجل تصوير فيلمه «A Day To Die» من بطولة بروس ويليز، وينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكية عالية الميزانية، وتطلبت تحضيرات كثيرة نظرا لخطورة مشاهد الأكشن وتأمين الممثلين، والفيلم من إخراج الأمريكي Wis Miller، ومن تأليف Rab Berry وScott Mallace، وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten.

وكان الفنان محمد كريم قد شارك في عدد من الأعمال الفنية في مصر، مثل فيلم «دكان شحاتة» مع عمرو سعد والمخرج خالد يوسف، ومسلسل «أرض جو»، ومسلسل «أستاذ ورئيس قسم»، بينما عرض له مؤخرا الفيلم العالمي «A Score to Settle» مع النجم العالمي نيكولاس كيدج.

محمد كريم الفنان محمد كريم حفل توزيع جوائز Emmy 2021 جوائز Emmy 2021 Emmy لوس أنجلوس

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وائل لطفي

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