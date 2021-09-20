الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 50 إماما.. إطلاق الدورة التدريبية الخامسة للأئمة مع جامعة الأقصر

دورات تدريبية لائمة
دورات تدريبية لائمة الأقصر

أعلن  الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة أوقاف الأقصر، أن المديرية بدأت عقد الدورة  التدريبية الخامسة في برنامج  اللغه العربية، وذلك فى إطار الدور الدينىي والوطني والاجتماعي للوزارة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية.

ويبلغ عدد المشاركين فى هذا البرنامج 50 أمام، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين ويستمر لمدة 4 أيام، وتأتى هذه الدوره التدريبية كخامس ثمرات توقيع مديرية أوقاف الاقصر برتوكول التعاون مع جامعة الاقصر، و بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعه.

- تفاصيل بروتوكول التعاون مع جامعة الأقصر

ويهدف البروتكول فور تنفيذه إلى  إثراء فكر الأئمة بالمديرية، وقد  عقد أولى محاضرات هذه الدوره، والتى كانت بعنوان" اللغه العربيه منهج و تطبيق"، وقد قام بإلقاء  المحاضرة  الدكتور صلاح محمد أبو الحسن أستاذ اللغه العربيه المساعد بقسم اللغه العربيه بكلية الالسن بجامعه الأقصر.   

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر، أعلن الجمعة الماضية افتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها.

وجاء ذلك و فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية وزير الأوقاف رئيس  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.   

دورات تدريبية لائمة الأقصر
دورات تدريبية لائمة الأقصر
دورات تدريبية لائمة الأقصر
دورات تدريبية لائمة الأقصر
دورات تدريبية لائمة الأقصر
دورات تدريبية لائمة الأقصر
دورات تدريبية لائمة الأقصر
دورات تدريبية لائمة الأقصر
دورات تدريبية لائمة الأقصر
دورات تدريبية لائمة الأقصر
وزارة الأوقاف وزير الأوقاف داعية اللغة العربية الدورات التدريبية جامعة الاقصر مديرية أوقاف الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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