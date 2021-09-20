أزياء صوفيا لورين جعلتها أيقونة الموضة بشهادة الجميع (صور)

لطالما اعتبرت صوفيا لورين رمز للأناقة فقد ظهرت لورين في أكثر من 100 فيلم خلال حياتها المهنية التي امتدت لعقود من الزمن بأزياء مختلفة جعلت منها ايقونة للموضة في العالم.

ولدت في مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 1934 في مدينة روما الايطالية، كانت تسير على السجاد الأحمر بفساتين راقية وحلي في غاية الاناقة كانت تعرف بأنها ملهمة في عالم الموضة، لكل من المعجبين والمصممين على حد سواء فقد ابتكر جورجيو أرماني مجموعة كاملة مستوحاة منها، وأيضًا المصممة العالمية صوفيا سزي فقد كانت تتمتع بذوق خالد وتجسد المرأة الإيطالية الكلاسيكية.

نستعرض اليوم أجمل ازيائها خلال مشوارها الفني الطويل الحافل بالعطاء.

فستان حورية البحر:

بدت لورين فيه كحاكم مملكة تحت الماء كانت الكشكشة السميكة تشبه الأصداف البحرية وعزز تاجها اللذيذ مكانتها الملكية، الفستان من تصميم بيت الأزياء الإيطالي العالمي إميليو سكوبار.

فستان الأميرات:

عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا ، كانت لورين ترتدي فستان مثل الأميرات في افتتاح مهرجان كان السينمائي عام 1955 كان مصنوع من أمتار من الدانتيل والتول، وتلف كتفيها بالفراء الأبيض.

فستان منتصف القرن الكلاسيكي:

عرضت لورين أزياء منتصف القرن الكلاسيكية في هذا فستان ارتدته عام 1955 كان أكثر انسيابية بتصميم تنورة متأرجحة على شكل حرف A وتوب مرفوع.

بريمير كوتور

في عام 1958 ارتدت خلال حضور العرض الأول لفيلم “The Key” على السجادة الحمراء في نيويورك فستان من الساتان بتصميم الكب وواسع من الاسفل وقتها لفتت الانظار اليها بشكل غير متوقع.

فستان الساعة الرملية:

بدا هذا الفستان المسائي على شكل الساعة الرملية جاهزًا للربيع بلونه النعناعي المنعش كان من تصميم دار ازياء فالنتينو.

كان ستايل:

سيطرت لورين على السجادة الحمراء بمدينة كان عام 1961 بفستانها الطويل من دار ازياء ديور الذي ارتدته مع قلادة من بولغاري كان الثوب مصمم بالكامل من الدانتيل الأبيض وخط العنق المربع.

التنورة الفقاعية والقميص القصير:

ظلت لورين دائمًا متناغمة مع بدع الموضة المتغيرة في عام 1961 ارتدت تنورة فقاعية من الحرير وعليها قميص قصير من الدانتيل باللون النبيتي الجذاب.

الاستايل الروماني:

حتى عندما لعبت لورين دور روماني قديم، كانت ملابسها أنيقة في العصر الحديث عام 1964 قامت بدور لوسبلا ابنة الإمبراطور الروماني على الرغم من أنها ربما كانت ترتدي ملابس لإمبراطورية قديمة، إلا أن فستانها المزخرف وحليها المرصعة بالجواهر بدت أنيقة بما يكفي لارتدائها خلال العصر الحديث.