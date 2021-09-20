بجولة ميدانية.. محافظ دمياط تتابع أعمال رصف الشوارع والطرق

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعض العمليات الجارية بمدينة دمياط لرصف ورفع كفاء الطرق، وذلك خلال الجولة التى أجرتها ، صباح اليوم الاثنين، و استهلتها بزيارة شارع جمال الدين الافغانى الذى يربط بين شارع صلاح سالم و طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة الموقف الحالي به مع إدراجه بخطة رد الشئ لأصله، حيث تضمن المخطط إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار و رصفه و إنشاء الأرصفة الجانبية.

كما تفقدت محافظ دمياط، طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" لمتابعة أعمال التطوير الجارية به الذى يتضمن تنفيذ مشروع متكامل للتنسيق الحضاري لإنشاء جزيرة وسطى و أرصفة جانبية و بالوعات صرف مياه الأمطار و أماكن لانتظار السيارات و أيضاً رصف الطريق وإنارته وتخطيطه ، وخلال متابعتها للموقف التنفيذي وتحديدًا بمنطقة باب الحرس التى يمر بها الطريق، و وجهت بإعادة تخطيط الدورانات و تنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية و الهندسية المطلوبة، خاصة مع أهمية ذلك الشريان الحيوى الذى يمر بمناطق مختلفة بالمدينة.