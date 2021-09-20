الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بجولة ميدانية.. محافظ دمياط تتابع أعمال رصف الشوارع والطرق

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعض العمليات الجارية بمدينة دمياط  لرصف ورفع كفاء الطرق، وذلك خلال الجولة التى أجرتها ، صباح اليوم الاثنين،  و استهلتها بزيارة شارع جمال الدين الافغانى الذى يربط بين شارع صلاح سالم و طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة الموقف الحالي به مع إدراجه بخطة رد الشئ لأصله، حيث تضمن المخطط إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار و رصفه و إنشاء الأرصفة الجانبية.

كما تفقدت محافظ دمياط، طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" لمتابعة أعمال التطوير الجارية به الذى يتضمن تنفيذ مشروع متكامل للتنسيق الحضاري لإنشاء جزيرة وسطى و أرصفة جانبية و بالوعات صرف مياه الأمطار و أماكن لانتظار السيارات و أيضاً رصف الطريق وإنارته وتخطيطه ، وخلال متابعتها للموقف التنفيذي وتحديدًا بمنطقة باب الحرس التى يمر بها الطريق، و وجهت بإعادة تخطيط الدورانات و تنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية و الهندسية المطلوبة، خاصة مع أهمية ذلك الشريان الحيوى الذى يمر بمناطق مختلفة بالمدينة.

الدكتورة منال العوضي محافظ دمياط محافظ دمياط 5 محافظات القاهرة دمياط حافظة دمياط

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