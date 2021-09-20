تعيين الدكتور حسين عبد الباسط قائما بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي

أصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، قرارًا بتعيين الدكتور حسين محمد احمد عبد الباسط، قائمًا بعمل عميد كلية التجارة بقنا.

و شغل الدكتور حسين عبد الباسط، عدة مناصب منها مدير مركز التخطيط الاستراتيجي و دراسات المستقبل، ورئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية الحالية بالجامعة ورئاسة قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ووكيل كلية التربية للدراسات العليا و البحوث.

وفي سياق آخر.. كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد استعرض أمس، تقريرًا من الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حول إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع في التعليم الجامعي من خلال إنشاء عدد من الجامعات الأهلية.

- إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية للتوسع في مجال إتاحة التعليم العالي

وأوضح التقرير، وفق بيان للوزارة، أن إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية جاء ضمن إنشاء جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية كخطوة للتوسع في مجال إتاحة التعليم العالي، وزيادة الموارد الذاتية للجامعات الحكومية، وتخفيف الأعباء على موازنة الدولة، وإتاحة فرص تعليمية جديدة لأبناء الوطن بالجامعات المصرية، والذي يسير وفق ما هو مخطط له، ويعتبر نموذجًا مميزًا على مستوى هذا النوع من المشروعات القومية.

وأشار إلى أن جامعة جنوب الوادي الأهلية تعد جامعة تحت التأسيس، وتقع داخل الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة جنوب الوادي، حيث تبلغ مساحة الجامعة 1000 فدان، بشرق مدينة قنا، وتقع بالقرب من مدينة قنا الجديدة، وخصص لها مساحة (41) فدان أي نحو (172200) متر مربع في الجزء الشمالي الشرقي من الحرم الجامعي، ولها سور وبوابة مستقلة على طريق "قنا – سفاجا السياحي"، وملاصقة للمدينة الطبية بالجامعة الأم التي تشمل كليات الطب، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، التمريض، الصيدلة، مستشفيات جامعة جنوب الوادي، والتي تضم (5) مستشفيات ومراكز طبية هي مستشفى الجهاز الهضمي والكبد، مبنى العيادات الخارجية، مستشفى المرزوق للطواريء، مستشفى صحة المرأة والطب، مركز العلاج الطبيعي.

- كليات الجامعة

وأفاد التقرير بأن كليات جامعة جنوب الوادي الأهلية المزمع إنشاؤها، تشمل كلية إعداد المعلمين الدوليين، وتضم برنامج إعداد المعلم الدولي للعلوم الفيزيائية (الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات - العلوم البيولوجية - الجيولوجيا)، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وتضم برامج (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم معلومات الأعمال، الإدارة المالية، نظم محاسبية)، وكلية الألسن وتضم برامج اللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الألمانية وآدابها، واللغة الفرنسية والترجمة)، وكلية السياحة والترفية، وتضم برامج (السياحة الرياضية والترفيهية، السياحة العلاجية، سياحة السفاري والصحاري)، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتضم برامج علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات والهندسة، وكذلك مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وفي مجال العلوم الطبية، أوضح التقرير أن الجامعة تشمل الكليات التالية: كلية الطب، وتضم برنامج الطب والجراحة، وكلية الصيدلة، وتضم برنامج الصيدلة الاكلينيكية، وبرنامج التصنيع الدوائي، وكلية العلاج الطبيعي، وتضم برنامج العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى كلية الهندسة، وتضم برامج (الهندسة الكهربائية والسيارات الكهربائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، العمارة البيئية والعمران، الهندسة الصناعية والتصنيع، الهندسة الطبية الحيوية، تخطيط المدن والأماكن العامة،هندسة الروبوتات)، وذلك في مجال العلوم الهندسية.

- 12000 طالب الطاقة الاستعيابية للجامعة

ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية والكوادر البشرية للجامعة 12000 طالب، و200 عضو هيئة تدريس، و 200 معاون عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى 400 إداري، و 150 عامل بالخدمات المساندة.

وذكر التقرير أنه تم البدء في أعمال مشروع إنشاء الجامعة في الأول من مارس 2021، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال بنهاية العام الأكاديمي 2021-2022.