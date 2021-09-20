وزير التموين: الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية لتطوير شركتي قها وإدفينا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليةأنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تطوير شركتي قها وإدفينا من خلال مصنع كبير في مدينة السادات ، كما أنه قارب على الانتهاء من دراسة تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية كذلك دراسة تطوير شركات الزيوتعلي أن يكون التطوير علي ما يجب يتم إعادة البناء كما يجب أن يكون ، و لم يعد مقبولا أن يتم التطوير لمجرد التطوير ولكن يجب أن يكون التطوير يصاحبه مواكبة الجودة.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثتنين، على هامش افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة في مدينة قها بمحافظة القليوبية، إنه يجب احترام المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالسلع التي يتم طرحها على البطاقات التموينية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح وزير التموين ، أنه يتم 70 ألف طن زيوت شهرياً والاحتياطي الاستراتيجي آمن بشكل كبير.

يذكر أنه تم افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مدينة قها بمحافظة القليوبية وذلك بحضور وزراء التموين والصناعة والزراعة..

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير الزراعة السيد القصير ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقام في مدينة قها على مساحة 3.6 ألف متر بتكلفة بتكلفة تطوير تصل الى 90 مليون جنيه.

وأوضح مصيلحي أن المركز يعد اول مركزا اقليميا لتغطية 27 محافظة ، ويقدم 975 نوع من التحاليل الذي تستغرق فحصها يوم واحد،بتكلفة تتراوح من 25 جنيها الى 1500 جنيه

وأضاف يضم 9 معامل منهم( معمل متبقيات المبيدات،-ومعمل لاختبار المعادن والمياة وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية بالاضافة الى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الانتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية ،ووحدة تقدير العقاقير البيطرية،ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية.

وذكر المصيلحي أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الاغذية والرقابة على الأغذية.

وأشار إلى أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين ،والصناع ،والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياة والتربة ،وصولا للمنتج النهائي.

وقال المصيلحي إن الأمر لم يعد اهتماما بالكم في الغذاء المقدم فقط ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج وهو ما بعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية ،تنفي فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج غير آمن بل هى منتجات ترقى أو تفوق مثيلتها العالمية والتى تنعكس على السمعة، واقتصاديات تلك الصناعة وتؤثر على صادراتنا للاسواق العالمية.

وأكد الوزير أهمية فحص جميع الأغذية لسلامة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التى توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا،وتتم عمليات الفحص تتم وفقا للموصفات القياسية المصرية ،والدولية وتدار وفقا لنظم المعامل الدولية "الأيزو" 17025 ،لافتا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.