لجنة تحقيق روسية: مُطلِق النيران فى حادث جامعة بيرم هو أحد طلابها

قالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق في حادث إطلاق النار بجامعة بيرم الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إن مطلق النار في جامعة بيرم الحكومية هو أحد طلابها.

وأضافت بيترينكو- في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- أن الطالب مرتكب الحادث قد أصيب خلال الاعتقال.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قام طالب بإطلاق النار في مباني جامعة ولاية بيرم الروسية، مما أدى لوقوع عدد من القتلى والمصابين.

وأوضحت بيترينكو أنه يجري تحديد المعلومات الخاصة بالقتلى والمصابين جراء هذا الحادث، وتم التأكد من هوية المشتبه به، مضيفة أنه أصيب خلال اعتقاله.

وعلى صعيد آخر.. ارتفعت حصيلة قتلى إطلاق النار في جامعة بيرم الروسية في منطقة سيبريا إلى 8 حالات، حسبما أكدت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي التفاصيل، قتل طالب 8 أشخاص على الأقل بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية، الاثنين، قبل أن تعتقله السلطات، وفق ما أعلن محققون.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الاعتداء، فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله.

وسبق أن أشارت حصيلة اللجنة إلى سقوط 5 قتلى و6 جرحى.

وأظهرت تسجيلات مصورة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، طلابا يرمون بمتعلّقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.

وفي تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل الإعلام الرسمية، وقيل إنها التقطت خلال الاعتداء، ظهر شخص يرتدي اللون الأسود وخوذة يحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في روسيا نظرا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية، ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

وذكر محققون أن المهاجم كان يعاني من خلل عقلي، لكن اعتبر أنه مؤهل للحصول على رخصة لشراء البندقية نصف الآلية التي استخدمها في الاعتداء.