جزر فيجي تستعد لاستقبال السياح في نوفمبر

تستعد السلطات في جزر "فيجي" ، لاستقبال السياح مرة أخرى اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل وذلك على أمل إنعاش الاقتصاد الذي دمره وباء فيروس كورونا.

وشددت السلطات في الجزر - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين - على ضرورة أن يكون الزائرون قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالكامل أو يحملون نتيجة اختبار فحص كورونا سلبية قبل الوصول.

يذكر أن "فيجي" أو رسميا جمهورية جزر فيجي ، كانت فريسة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وهي دولة جزرية في ميلانيزيا في جنوب المحيط الهادئ على بعد نحو 2000 كيلومتر من شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وكانت وزارة الصحة في جزر فيجي ، قد سجلت أمس الأحد، 79 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 ألفا و959 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 566 وفاة.