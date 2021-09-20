الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جزر فيجي تستعد لاستقبال السياح في نوفمبر

جزر فيجي
جزر فيجي

تستعد السلطات في جزر "فيجي" ، لاستقبال السياح مرة أخرى اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل وذلك على أمل إنعاش الاقتصاد الذي دمره وباء فيروس كورونا.

وشددت السلطات في الجزر - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين - على ضرورة أن يكون الزائرون قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالكامل أو يحملون نتيجة اختبار فحص كورونا سلبية قبل الوصول.

يذكر أن "فيجي" أو رسميا جمهورية جزر فيجي ، كانت فريسة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وهي دولة جزرية في ميلانيزيا في جنوب المحيط الهادئ على بعد نحو 2000 كيلومتر من شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وكانت وزارة الصحة في جزر فيجي ، قد سجلت أمس الأحد، 79 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 ألفا و959 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 566 وفاة.

جزر فيجي سوفا فيجي فيروس كورونا

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وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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